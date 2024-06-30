Смигановская Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмигановская Ольга

Смигановская Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смигановская) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Смигановский Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смигановский Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смигановский Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Смигановский Владимир Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.