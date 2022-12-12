Балашева Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашева Анна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Балашев Яков Стефанович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1908 ст.

Дочь: Львова Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Балашев Яков Стефанович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Балашев Яков Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Балашев Яков Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Балашев Яков Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашев Яков Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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