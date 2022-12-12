Балашева Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Балашев Яков Стефанович
Рождение ребёнка
16.02.1908 ст.
Дочь: Львова Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Балашев Яков Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Балашев Яков Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Балашев Яков Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Балашев Яков Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно