Махнёва Татьяна Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Махнёв Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
28.10.1987
Сын: Махнёв Андрей Александрович
Отец ребёнка: Махнёв Александр Алексеевич