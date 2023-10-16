Махнёва Татьяна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махнёва Татьяна Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махнёв Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
28.10.1987

Сын: Махнёв Андрей Александрович

Отец ребёнка: Махнёв Александр Алексеевич

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