Полосков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полосков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полоскова Кристина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полосков Борис Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1905

Сын: Полосков Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.09.2011

Сын: Полосков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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