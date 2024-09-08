Полосков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полоскова Кристина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полосков Борис Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1905
Сын: Полосков Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.09.2011
Сын: Полосков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно