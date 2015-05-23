Калисниченко (Кравченко) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калисниченко (Кравченко) Нина Васильевна

Место рождения

село Соломенское

Дата рождения

12.02.1927

Дата смерти

23.05.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

село Соломенское
Рождение ребёнка
12.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Дмитрий Павлович

село Соломенское
Рождение ребёнка
30.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Дмитрий Павлович

Ставропольский край, Степновский район, с.Соломенское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Дмитрий Павлович

Смерть
23.05.2015
село Соломенское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище села Соломенское
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