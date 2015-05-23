Калисниченко (Кравченко) Нина Васильевна
Место рождениясело Соломенское
Дата рождения12.02.1927
Дата смерти23.05.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Дмитрий Павлович
село Соломенское
Рождение ребёнка
30.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Дмитрий Павлович
Ставропольский край, Степновский район, с.Соломенское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.2015
село Соломенское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище села Соломенское