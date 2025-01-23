Селезнёв Денис
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1987
Отец: Селезнёв Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Типухина Кристина
Рождение ребёнка
22.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Типухина Кристина
Рождение ребёнка
06.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Типухина Кристина