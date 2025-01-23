Селезнёв Денис 11.08.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селезнёв Денис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1987

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1987

Отец: Селезнёв Владимир

Мать: Селезнёва (Типухина) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Типухина Кристина

Рождение ребёнка
22.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Типухина Кристина

Рождение ребёнка
06.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Типухина Кристина

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