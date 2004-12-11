Осинкин Георгий (Егор) Петрович
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 17.04.1910 и 02.05.1910
Дата смерти04.06.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 17.04.1910 и 02.05.1910
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Крещение
20.04.1910
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
14.02.1939
Дочь: Порываева Галина Егоровна
Мать ребёнка: Осинкина Александра Лаврентьевна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
05.09.1940
Мать ребёнка: Осинкина Александра Лаврентьевна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
29.12.1945
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
29.09.1949
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
07.03.1951
Мать ребёнка: Осинкина Александра Лаврентьевна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
03.06.1953
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
31.01.1956
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.06.1983
Тарасово, Удмуртская Республика Россия