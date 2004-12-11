Осинкин Георгий (Егор) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкин Георгий (Егор) Петрович

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 17.04.1910 и 02.05.1910

Дата смерти

04.06.1983

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Между 1880 и 1882 г.р.

Дети

1939 г.р.
1940 г.р.
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1951 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 17.04.1910 и 02.05.1910

Отец: Осинкин Пётр Агафонович

Мать: Осинкина Анна Ксенофонтовна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Крещение
20.04.1910
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
14.02.1939

Дочь: Порываева Галина Егоровна

Мать ребёнка: Осинкина Александра Лаврентьевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
05.09.1940

Сын: Осинкин Леонид Егорович

Мать ребёнка: Осинкина Александра Лаврентьевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
29.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осинкина Александра Лаврентьевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
29.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осинкина Александра Лаврентьевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
07.03.1951

Сын: Осинкин Виктор Егорович

Мать ребёнка: Осинкина Александра Лаврентьевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
03.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осинкина Александра Лаврентьевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
31.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осинкина Александра Лаврентьевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.06.1983
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
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