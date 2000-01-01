(Долина) Анна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Долин Емельян Герасимович
Отец ребёнка: Долин Герасим Яковлевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Золотарева Афонасия Герасимовна
Отец ребёнка: Долин Герасим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня