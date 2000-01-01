(Долина) Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Долина) Анна Захаровна

(Долина) Анна Захаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Долин Емельян Герасимович

Отец ребёнка: Долин Герасим Яковлевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Золотарева Афонасия Герасимовна

Отец ребёнка: Долин Герасим Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Герасим Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close