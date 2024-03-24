Минуллин Вагиз Ямалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минуллин Вагиз Ямалетдинович

Место рождения

Урмаево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урмаево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1977

Дочь: Нутфуллина Гузель Вагизовна

Мать ребёнка: Минуллина Сания Вагизовна

г.Новочебоксарск Чувашской Республики
Рождение ребёнка
1981

Сын: Минуллин Азат Вагизович

Мать ребёнка: Минуллина Сания Вагизовна

г.Новочебоксарск Чувашской Республики
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минуллина Сания Вагизовна

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