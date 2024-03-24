Минуллин Вагиз Ямалетдинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Нутфуллина Гузель Вагизовна
Мать ребёнка: Минуллина Сания Вагизовна
г.Новочебоксарск Чувашской Республики
Рождение ребёнка
1981
Мать ребёнка: Минуллина Сания Вагизовна
г.Новочебоксарск Чувашской Республики
Бракосочетание
Неизвестно