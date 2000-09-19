Белый Валерий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелый Валерий Борисович

Белый Валерий Борисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1969

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

Жена

1977 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2000 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1969

Отец: Белый Борис Севастьянович

Мать: Белая Римма

Рождение ребёнка
08.07.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белая - Урумян Рузанна Сергеевна

Рождение ребёнка
19.09.2000

Сын: Белый Борс Валерьевич

Мать ребёнка: Белая - Урумян Рузанна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белая - Урумян Рузанна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close