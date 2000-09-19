Белый Валерий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1969
Отец: Белый Борис Севастьянович
Мать: Белая Римма
Рождение ребёнка
08.07.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белая - Урумян Рузанна Сергеевна
Рождение ребёнка
19.09.2000
Мать ребёнка: Белая - Урумян Рузанна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана