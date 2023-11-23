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Федор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: неизвестно

Мать: Гликерия Федорова

Федор Петрович (1751 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Дьячок села Фоминского Даниловского уезда. Впоследствии рукоположен во диакона к церкви села Воскресенского в Куклином углу Дан... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Федорова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Стефанида Федорова

Мать ребёнка: Акилина Федорова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Афанасий Федоров

Мать ребёнка: Акилина Федорова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Акилина Федорова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Акилина Федорова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Акилина Федорова

Иван Федорович (1780 — 1818) Родился в семье дьячка села Фоминского Даниловского уезда Федора Петровича. Служил дьячком в том же селе. Утонул в 1818 году. Жена его Евдокия Андреевна (1781-?). Дети: Ал... Показать все
Рождение ребёнка
1784

Сын: Петр Федоров

Мать ребёнка: Акилина Федорова

Смерть
Неизвестно

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