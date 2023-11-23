Федор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: неизвестно
Мать: Гликерия Федорова
Федор Петрович (1751 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Дьячок села Фоминского Даниловского уезда. Впоследствии рукоположен во диакона к церкви села Воскресенского в Куклином углу Дан... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Федорова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Стефанида Федорова
Мать ребёнка: Акилина Федорова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Афанасий Федоров
Мать ребёнка: Акилина Федорова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Акилина Федорова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Акилина Федорова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Акилина Федорова
Иван Федорович (1780 — 1818) Родился в семье дьячка села Фоминского Даниловского уезда Федора Петровича. Служил дьячком в том же селе. Утонул в 1818 году. Жена его Евдокия Андреевна (1781-?). Дети: Ал... Показать все
Рождение ребёнка
1784
Сын: Петр Федоров
Мать ребёнка: Акилина Федорова
Смерть
Неизвестно