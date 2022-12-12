Батова (Тоболкина) Ефросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батова (Тоболкина) Ефросиния Ивановна

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Место рождения

Ужгинская, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ужгинская, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Батов Спиридон Климантович

Отец ребёнка: Батов Климант Корнилович

Лекмартово, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батов Климант Корнилович

Смерть
Неизвестно
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