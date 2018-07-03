Пустырёва Вера Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1932
Дата смерти03.07.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1932
Отец: Шмыков Григорий Егорович
Мать: Фролова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
31.05.1959
Дочь: Шустикова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Самцов Иван Аврамович
Рождение ребёнка
26.04.1966
Дочь: Пустырёва Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Пустырёв Валентин Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.2018