Пустырёва Вера Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустырёва Вера Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1932

Дата смерти

03.07.2018

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1932

Отец: Шмыков Григорий Егорович

Мать: Фролова Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
31.05.1959

Дочь: Шустикова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Самцов Иван Аврамович

Рождение ребёнка
26.04.1966

Дочь: Пустырёва Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Пустырёв Валентин Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пустырёв Валентин Андреевич

Смерть
03.07.2018
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