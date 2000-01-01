Андрей Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Александр Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Андреева
Мать ребёнка: Анна Петрова
Россия, Московская губерния, Серпуховский уезд, Александрова слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петрова
Смерть
Неизвестно