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Андрей Александров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Александр Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Андреева

Мать ребёнка: Анна Петрова

Россия, Московская губерния, Серпуховский уезд, Александрова слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петрова

Смерть
Неизвестно
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