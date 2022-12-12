Платов Павел Викторович
Место рождения
Дата рождения24.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1972
Отец: Платов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
03.12.2004
Сын: Платов Иван Павлович
Мать ребёнка: Платова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платова Ярослава Павловна
Мать ребёнка: Платова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Платова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Платова Ольга