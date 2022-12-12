Платов Павел Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платов Павел Викторович

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Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

24.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1972

Отец: Платов Виктор Иванович

Мать: Платова Татьяна Тимофеевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
03.12.2004

Сын: Платов Иван Павлович

Мать ребёнка: Платова Ольга

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платова Ярослава Павловна

Мать ребёнка: Платова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платова Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платова Ольга

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