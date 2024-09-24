Добрынина (Антипина) Мавра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина (Антипина) Мавра Дмитриевна

Место рождения

Казачинское

Дата рождения

Около 1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.

Отец: Антипин Дмитрий Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1854 ст.

Муж: Добрынин Андрей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/641d38bd-7917-4b23-b821-e6b8ba94dd10/198
Рождение ребёнка
27.01.1857 ст.

Сын: Добрынин Митрофан Андреевич

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
14.10.1859 ст.

Сын: Добрынин Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/a4a01581-6656-4c62-86f7-b6d4ad35c3e7/197
Рождение ребёнка
20.11.1860 ст.

Сын: Добрынин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/e363c0f5-7f02-4b4d-8b24-fbd63e75001d/226
Рождение ребёнка
07.10.1863 ст.

Дочь: (Добрынина) Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/69
Рождение ребёнка
19.12.1864 ст.

Сын: Добрынин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/110
Рождение ребёнка
17.03.1866 ст.

Сын: Добрынин Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/192
Рождение ребёнка
18.07.1869 ст.

Дочь: (Добрынина) Филицата Андреевна

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/160a9b12-9324-454f-b4d2-10200d1b3187/260
Рождение ребёнка
01.09.1874 ст.

Сын: Добрынин Семен Андреевич

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.03.1878 ст.

Сын: Добрынин Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Добрынин Андрей Михайлович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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