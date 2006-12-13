Милушев Хасяин Абдул Каюм
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1946
Мать ребёнка: Милушева Афифя Девлетгереевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милушева Арифя Хасяиновна
Мать ребёнка: Милушева Афифя Девлетгереевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Милушева Афифя Девлетгереевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Милушева Афифя Девлетгереевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Милушева Афифя Девлетгереевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно