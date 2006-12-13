Милушев Хасяин Абдул Каюм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милушев Хасяин Абдул Каюм

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1946

Сын: Милушев Шариф Хасяинович

Мать ребёнка: Милушева Афифя Девлетгереевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милушева Арифя Хасяиновна

Мать ребёнка: Милушева Афифя Девлетгереевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милушев Инвер Хасяинович

Мать ребёнка: Милушева Афифя Девлетгереевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милушев Яхъя Хасяинович

Мать ребёнка: Милушева Афифя Девлетгереевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милушев Ариф Хасяинович

Мать ребёнка: Милушева Афифя Девлетгереевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милушева Афифя Девлетгереевна

Смерть
Неизвестно
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