Дзернейко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти27.06.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Дзернейко Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дзернейко (Юринская) Ольга
Смерть
27.06.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно