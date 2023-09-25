Дзернейко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзернейко Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

27.06.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Дзернейко Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дзернейко (Юринская) Ольга

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дзернейко (Юринская) Ольга

Смерть
27.06.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

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