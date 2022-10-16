Ковалева (Заблодская) Нина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1938
Дата смерти16.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1938
Рождение ребёнка
10.01.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковалев Петр Федосович
Рождение ребёнка
26.03.1967
Дочь: Ковалева Марина Петровна
Рождение ребёнка
16.11.1973
Смерть
16.10.2022