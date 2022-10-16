Ковалева (Заблодская) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Заблодская) Нина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1938

Дата смерти

16.10.2022

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.
1973 г.р.

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1938

Отец: Заблодский Андрей Якимович

Мать: Заблодская Ульяна Николаевна

Рождение ребёнка
10.01.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковалев Петр Федосович

Рождение ребёнка
26.03.1967

Дочь: Ковалева Марина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.11.1973

Сын: Ковалев Михаил Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
16.10.2022
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