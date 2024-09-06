Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлюченко (Антропянская) Ульяна Емельянова

Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1903

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1903

Отец: Антропянский Емельян Иванович

Мать: (Антропянская) Аксинья (Агафья)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюченко Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлюченко Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлюченко Василий Андреевич

Рождение ребёнка
03.02.1927

Дочь: Шульгина (Павлюченко) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Павлюченко Василий Андреевич

Преображенский, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.