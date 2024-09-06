Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1903
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлюченко Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлюченко Василий Андреевич
Рождение ребёнка
03.02.1927
Дочь: Шульгина (Павлюченко) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Павлюченко Василий Андреевич
Преображенский, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область