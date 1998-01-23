Чеботарёв Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти12.07.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 18.05.1941 по 12.07.1944
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван 18.05.1941 года Илекским РВК. Служил в звании гвардии красноармейца телефонистом взвода связи 2 стрелкового батальона 339 гвардейского стрелков... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1944
Причина смерти: Погиб в бою | Похоронен в 100 м западнее деревни Саморовичи, Барановичская (Брестская) обл., Беларусь.