Чеботарёв Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеботарёв Михаил Иванович

Чеботарёв Михаил Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

12.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
С 18.05.1941 по 12.07.1944
Род войск: Пехота Воинское звание: Красноармеец Призван 18.05.1941 года Илекским РВК. Служил в звании гвардии красноармейца телефонистом взвода связи 2 стрелкового батальона 339 гвардейского стрелков... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеботарёва Анфиса Ивановна

Смерть
12.07.1944
Причина смерти: Погиб в бою | Похоронен в 100 м западнее деревни Саморовичи, Барановичская (Брестская) обл., Беларусь.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close