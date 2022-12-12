Писарев Геннадий Васильевич
Место рожденияс. Большое Берёзово, Вичугский уезд Костромской губернии
Дата рождения07.02.1913
Дата смерти29.03.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.02.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Большое Берёзово, Вичугский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1913
с. Большое Берёзово, Вичугский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1931 по 1957
Смерть
29.03.1957