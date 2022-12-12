Писарев Геннадий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писарев Геннадий Васильевич

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Место рождения

с. Большое Берёзово, Вичугский уезд Костромской губернии

Дата рождения

07.02.1913

Дата смерти

29.03.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Большое Берёзово, Вичугский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1913
с. Большое Берёзово, Вичугский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1931 по 1957
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
29.03.1957
Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
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