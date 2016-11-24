Колосов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосов Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.2016

Дочь: Колосова Полина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.2019

Сын: Колосов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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