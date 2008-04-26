Попова (Рогачева) Анна
Место рождениякырканда
Дата рождения05.06.1924
Дата смерти26.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1924
Отец: Рогачев Егор
Мать: Рогачева Агния
Бракосочетание
21.11.1950
Муж: Попов Александр
Рождение ребёнка
24.08.1951
Дочь: Ишутина (Попова) Людмила
Отец ребёнка: Попов Александр
Рождение ребёнка
21.05.1955
Сын: Попов Петр
Отец ребёнка: Попов Александр
Рождение ребёнка
16.08.1959
Сын: Попов Игорь
Отец ребёнка: Попов Александр
Смерть
26.04.2008