Попова (Рогачева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Рогачева) Анна

Попова (Рогачева) Анна

Место рождения

кырканда

Дата рождения

05.06.1924

Дата смерти

26.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1924

Отец: Рогачев Егор

Мать: Рогачева Агния

Бракосочетание
21.11.1950

Муж: Попов Александр

Рождение ребёнка
24.08.1951

Дочь: Ишутина (Попова) Людмила

Отец ребёнка: Попов Александр

Рождение ребёнка
21.05.1955

Сын: Попов Петр

Отец ребёнка: Попов Александр

Рождение ребёнка
16.08.1959

Сын: Попов Игорь

Отец ребёнка: Попов Александр

Смерть
26.04.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.