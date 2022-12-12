Тепляшин Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти11.03.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1921
Сын: Тепляшин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Тепляшина Варвара Васильевна
Красная Дубрава, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1959
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область