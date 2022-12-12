Тепляшин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тепляшин Александр Михайлович

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Место рождения

Ильинское, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

11.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинское, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.02.1921

Сын: Тепляшин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Тепляшина Варвара Васильевна

Красная Дубрава, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тепляшина Варвара Васильевна

Смерть
11.03.1959
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
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