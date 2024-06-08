Havronij 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Havronij

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Timoshkin Mark

Рождение ребёнка
17.10.1845

Сын: Timoshkin Andrey

Отец ребёнка: Timoshkin Mark

Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Timoshkin) Alexandra

Отец ребёнка: Timoshkin Mark

Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Timoshkina) Anna

Отец ребёнка: Timoshkin Mark

Spiridonovka, Russia
Смерть
Неизвестно

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