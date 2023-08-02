Марья Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Морозова Дарья Трофимова

Отец ребёнка: Морозов Трофим Игнатов

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Морозов Тимофей Трофимов

Отец ребёнка: Морозов Трофим Игнатов

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Морозова Крестина Трофимова

Отец ребёнка: Морозов Трофим Игнатов

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Трофим Игнатов

Смерть
Неизвестно
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