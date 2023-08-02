Марья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Морозова Дарья Трофимова
Отец ребёнка: Морозов Трофим Игнатов
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Морозов Трофим Игнатов
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Морозова Крестина Трофимова
Отец ребёнка: Морозов Трофим Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно