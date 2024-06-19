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Розалиева Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розалиев Павел Семенович

Рождение ребёнка
С 1867 по 1868

Сын: Розалиев Константин Павлович

Отец ребёнка: Розалиев Павел Семенович

Рождение ребёнка
С 1869 по 1870

Дочь: Розалиева Мария Павловна

Отец ребёнка: Розалиев Павел Семенович

Рождение ребёнка
С 1871 по 1872

Дочь: Розалиева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Розалиев Павел Семенович

Рождение ребёнка
С 1873 по 1874

Сын: Розалиев Александр Павлович

Отец ребёнка: Розалиев Павел Семенович

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Розалиева Антонина Павловна

Отец ребёнка: Розалиев Павел Семенович

Смерть
Неизвестно

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