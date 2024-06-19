Розалиева Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1867 по 1868
Сын: Розалиев Константин Павлович
Отец ребёнка: Розалиев Павел Семенович
Рождение ребёнка
С 1869 по 1870
Дочь: Розалиева Мария Павловна
Отец ребёнка: Розалиев Павел Семенович
Рождение ребёнка
С 1871 по 1872
Дочь: Розалиева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Розалиев Павел Семенович
Рождение ребёнка
С 1873 по 1874
Сын: Розалиев Александр Павлович
Отец ребёнка: Розалиев Павел Семенович
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Розалиева Антонина Павловна
Отец ребёнка: Розалиев Павел Семенович
Смерть
Неизвестно