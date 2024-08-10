Заборова Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заборова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сигаева (Чавкина) Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Чавкин Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чавкин Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Чавкин Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чавкин Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Чавкин Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чавкин Юрий Иванович

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