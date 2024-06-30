Кузьмичев Анатолий Федорович
Место рождения
Дата рождения12.11.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1975
Сын: Кузьмичев Федор Анатольевич
Мать ребёнка: Кузьмичева (Ефимова) Евгения
Рождение ребёнка
09.10.1976
Дочь: Подшивалова (Кузьмичева) Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Кузьмичева (Ефимова) Евгения
Рождение ребёнка
15.01.1985
Дочь: Бугрова (Кузьмичева) Жанна Анатольевна
Мать ребёнка: Кузьмичева (Ефимова) Евгения