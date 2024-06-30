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Кузьмичев Анатолий Федорович

Место рождения

Ямкино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.11.1951

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1951

Отец: Кузьмичев Федор Андреевич

Мать: Кузьмичева Татьяна Максимовна

Ямкино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева (Ефимова) Евгения

Рождение ребёнка
13.06.1975

Сын: Кузьмичев Федор Анатольевич

Мать ребёнка: Кузьмичева (Ефимова) Евгения

Ямкино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.10.1976

Дочь: Подшивалова (Кузьмичева) Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Кузьмичева (Ефимова) Евгения

Ямкино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1985

Дочь: Бугрова (Кузьмичева) Жанна Анатольевна

Мать ребёнка: Кузьмичева (Ефимова) Евгения

Ямкино, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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