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Суслова Авдотья Гордеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Емельян Емельянов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Суслова Екатерина Емельянова

Отец ребёнка: Суслов Емельян Мокеев

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Суслова Матрёна Емельянова

Отец ребёнка: Суслов Емельян Емельянов

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Суслова Мария Емельянова

Отец ребёнка: Суслов Емельян Емельянов

Смерть
Неизвестно

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