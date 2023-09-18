Суслова Авдотья Гордеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Суслова Екатерина Емельянова
Отец ребёнка: Суслов Емельян Мокеев
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Суслова Матрёна Емельянова
Отец ребёнка: Суслов Емельян Емельянов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Суслова Мария Емельянова
Отец ребёнка: Суслов Емельян Емельянов
Смерть
Неизвестно