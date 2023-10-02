Федорова (Петрунина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Петрунина) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1935

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1935

Отец: Петрунин Петр Никонорович

Мать: Петрунина Евдокия Петровна

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