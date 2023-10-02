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Федорова (Петрунина) Мария Петровна
Федорова (Петрунина) Мария Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.08.1935
Пол
Женский
Отец
Петрунин Петр Никонорович
1913 г.р.
Мать
Петрунина (Комлева) Евдокия Петровна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1935
Отец:
Петрунин Петр Никонорович
Мать:
Петрунина Евдокия Петровна
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