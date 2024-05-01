Шилюлёва Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1914
Дата смерти01.01.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1914
Отец: Шилюлёв Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумилкина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Шумилкин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
26.02.1934
Дочь: Шумилкина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Шумилкин Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Шумилкин Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Шумилкин Иван Терентьевич
Смерть
01.01.1986