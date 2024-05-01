Шилюлёва Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилюлёва Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1914

Дата смерти

01.01.1986

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1914

Отец: Шилюлёв Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилкина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Шумилкин Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
26.02.1934

Дочь: Шумилкина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Шумилкин Иван Терентьевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Шумилкин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Шумилкин Иван Терентьевич

Смерть
01.01.1986

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