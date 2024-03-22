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Levy Hyman

Место рождения

Bialystock, Poland

Дата рождения

27.03.1902

Дата смерти

12.01.1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1908 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Axlerod) Frances

Место жительства
Неизвестно
Иммиграция
1906
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
04.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Axlerod) Frances

Рождение ребёнка
17.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Axlerod) Frances

Место жительства
1935
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
21.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Axlerod) Frances

Место жительства
01.04.1950
Смерть
12.01.1971

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