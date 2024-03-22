Levy Hyman
Место рожденияBialystock, Poland
Дата рождения27.03.1902
Дата смерти12.01.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Axlerod) Frances
Место жительства
Неизвестно
Иммиграция
1906
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
04.07.1930
Рождение ребёнка
17.01.1933
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Рождение ребёнка
21.10.1947
Место жительства
01.04.1950
Смерть
12.01.1971