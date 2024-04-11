Локтистов Козма Николаевич
Место рождения
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: Локтистов Николай Федорович
Ревизские сказки Московская губерния Подольский уезд 6 ревизия Ревизские сказки крестьян, принадлежащих помещикам с фамилиями на буквы А - Л Подольского у. по 6-й ревизии 1 января 1811 — 31 декабря 18... Показать все
Смерть
Неизвестно