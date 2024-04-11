Локтистов Козма Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локтистов Козма Николаевич

Место рождения

Ботвинино, Чехов, Московская область

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Локтистов Николай Федорович

Мать: не указана

Ботвинино, Чехов, Московская область
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Смерть
Неизвестно
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