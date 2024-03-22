Печников Петр Егоров
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Печников Егор
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Анна Карпова
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Анна Карпова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агафья Петрова
Мать ребёнка: Анна Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Карпова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно