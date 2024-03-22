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Печников Петр Егоров

Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Печников Егор

Мать: не указана

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Печников Василий Большой

Мать ребёнка: Анна Карпова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Печников Василий Меньшой

Мать ребёнка: Анна Карпова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Агафья Петрова

Мать ребёнка: Анна Карпова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Карпова

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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