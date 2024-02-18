Гожан Тамара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1986
Сын: Романтовский Артём Павлович
Отец ребёнка: Романтовский Павел Владимирович
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.09.1992
Дочь: Романтовская Ксения Павловна
Отец ребёнка: Романтовский Павел Владимирович