Гожан Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гожан Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романтовский Павел Владимирович

Рождение ребёнка
08.10.1986

Сын: Романтовский Артём Павлович

Отец ребёнка: Романтовский Павел Владимирович

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.09.1992

Дочь: Романтовская Ксения Павловна

Отец ребёнка: Романтовский Павел Владимирович

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