Маленко (Смирнова) Алла Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маленко (Смирнова) Алла Георгиевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

03.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1948

Отец: Смирнов Георгий Михайлович

Мать: Смирнова Нина Константиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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