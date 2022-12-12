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Маленко (Смирнова) Алла Георгиевна
Маленко (Смирнова) Алла Георгиевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
03.08.1948
Пол
Женский
Отец
Смирнов Георгий Михайлович
1903 г.р.
Мать
Смирнова (Тихонова) Нина Константиновна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1948
Отец:
Смирнов Георгий Михайлович
Мать:
Смирнова Нина Константиновна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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