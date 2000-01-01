Немзоров Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНемзоров Николай Степанович

Немзоров Николай Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1960

Отец: Немзоров Степан Васильевич

Мать: Немзорова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
26.09.1982

Сын: Немзоров Павел Николаевич

Мать ребёнка: Немзорова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
22.04.1985

Сын: Немзоров Андрей Николавич

Мать ребёнка: Немзорова Елена Андреевна

Рождение ребёнка
22.04.1985

Сын: Немзоров Андрей Николавич

Мать ребёнка: Немзорова Елена Андреевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close