Немзоров Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1960
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1960
Рождение ребёнка
26.09.1982
Сын: Немзоров Павел Николаевич
Мать ребёнка: Немзорова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
22.04.1985
Сын: Немзоров Андрей Николавич
Мать ребёнка: Немзорова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
22.04.1985
Сын: Немзоров Андрей Николавич
Мать ребёнка: Немзорова Елена Андреевна