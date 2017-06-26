Шакирова (Алиазгарова) Зудия Ахметшаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирова (Алиазгарова) Зудия Ахметшаевна

Место рождения

Новые Тимерсяны, Ульяновская область, Россия

Дата рождения

03.03.1949

Дата смерти

26.06.2017

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1949

Отец: Алиазгаров Ахметша Давлетшинович

Мать: Алиазгарова Сания

Новые Тимерсяны, Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
29.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Ульяновск
Рождение ребёнка
07.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.06.2017
г.Ульяновск
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