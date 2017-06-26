Шакирова (Алиазгарова) Зудия Ахметшаевна
Место рожденияНовые Тимерсяны, Ульяновская область, Россия
Дата рождения03.03.1949
Дата смерти26.06.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1949
Новые Тимерсяны, Ульяновская область, Россия
Рождение ребёнка
29.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Ульяновск
Рождение ребёнка
07.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Ульяновск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.06.2017
г.Ульяновск