Хмель (Феодосиева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмель (Феодосиева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1904

Сын: Хмель Иоанн Иван

Отец ребёнка: Хмель Петр Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1915

Сын: Хмель Михаил Петрович

Отец ребёнка: Хмель Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмель Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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