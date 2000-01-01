Хмель (Феодосиева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1904
Сын: Хмель Иоанн Иван
Отец ребёнка: Хмель Петр Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1915
Отец ребёнка: Хмель Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хмель Петр Иванович
Смерть
Неизвестно