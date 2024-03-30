Колобова (Еремина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти02.08.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1914
Сын: Колобов Николай
Отец ребёнка: Колобов Степан Казак
д.Константиновка Приморского края
Рождение ребёнка
27.09.1925
Дочь: Шпинева Зоя
Отец ребёнка: Колобов Степан Казак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Круган Антонина
Отец ребёнка: Колобов Степан Казак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербина Анастасия
Отец ребёнка: Колобов Степан Казак
д.Константиновка Приморского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мажара Мария
Отец ребёнка: Колобов Степан Казак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колобов Степан Казак
Смерть
02.08.1932
Причина смерти: Брюшной тиф.