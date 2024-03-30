Колобова (Еремина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобова (Еремина) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

02.08.1932

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1914

Сын: Колобов Николай

Отец ребёнка: Колобов Степан Казак

д.Константиновка Приморского края
Рождение ребёнка
27.09.1925

Дочь: Шпинева Зоя

Отец ребёнка: Колобов Степан Казак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Круган Антонина

Отец ребёнка: Колобов Степан Казак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербина Анастасия

Отец ребёнка: Колобов Степан Казак

д.Константиновка Приморского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажара Мария

Отец ребёнка: Колобов Степан Казак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобов Степан Казак

Смерть
02.08.1932
Причина смерти: Брюшной тиф.
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