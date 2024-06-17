Фомочкина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомочкина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарёнкова (Фомочкина) Наталья

Отец ребёнка: Фомочкин Семён

Привич, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомочкин Яков

Отец ребёнка: Фомочкин Семён

Привич, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фомочкина) Александра

Отец ребёнка: Фомочкин Семён

Привич, Дмитровский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомочкин Семён

Рождение ребёнка
1919

Сын: Фомочкин Михаил

Отец ребёнка: Фомочкин Семён

Смерть
Неизвестно

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