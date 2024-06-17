Фомочкина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарёнкова (Фомочкина) Наталья
Отец ребёнка: Фомочкин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомочкин Яков
Отец ребёнка: Фомочкин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фомочкина) Александра
Отец ребёнка: Фомочкин Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомочкин Семён
Рождение ребёнка
1919
Сын: Фомочкин Михаил
Отец ребёнка: Фомочкин Семён
Смерть
Неизвестно