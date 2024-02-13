Лиховченко Кузьма Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиховченко Кузьма Петрович

Место рождения

с.Носово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лиховченко Петр

Мать: Лиховченко ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиховченко Анатолий Кузьмич

Мать ребёнка: Лиховченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лиховченко Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Лиховченко Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиховченко Мария

Работа или профессия
Неизвестно
председатель сельсовета с. Носово
Смерть
Неизвестно

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