Лиховченко Кузьма Петрович
Место рожденияс.Носово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лиховченко Петр
Мать: Лиховченко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лиховченко Анатолий Кузьмич
Мать ребёнка: Лиховченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лиховченко Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Лиховченко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лиховченко Мария
Работа или профессия
Неизвестно
председатель сельсовета с. Носово
Смерть
Неизвестно