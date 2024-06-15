Spector Azarij G. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Spector Azarij G.

Место рождения

Alushta, Crimea

Дата рождения

1912

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Molchanova) ?

Образование
Неизвестно
Phd (cand. of tech. science) | Phd (cand. of tech. science)
Работа или профессия
С 1938 по 1951
Engineer and scientist | Leading metallurgist. Lab Head, 2nd Bearing plant, Moscow
Смерть
1981
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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