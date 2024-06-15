Spector Azarij G.
Место рожденияAlushta, Crimea
Дата рождения1912
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Molchanova) ?
Образование
Неизвестно
Phd (cand. of tech. science) | Phd (cand. of tech. science)
Работа или профессия
С 1938 по 1951
Engineer and scientist | Leading metallurgist. Lab Head, 2nd Bearing plant, Moscow
Смерть
1981
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно