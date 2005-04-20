Денисова (Трофимова) Александра Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1948
Дата смерти20.04.2005
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1948
Отец: Трофимов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галимов Ильгизар
Рождение ребёнка
23.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галимов Ильгизар
Рождение ребёнка
22.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Александр Васильевич
Смерть
20.04.2005