Денисова (Трофимова) Александра Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Трофимова) Александра Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1948

Дата смерти

20.04.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1948

Отец: Трофимов Валентин

Мать: (Трофимова) Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галимов Ильгизар

Рождение ребёнка
23.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галимов Ильгизар

Рождение ребёнка
22.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Александр Васильевич

Смерть
20.04.2005

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