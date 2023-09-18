Манохин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манохина Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манохин Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манохина Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манохин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.04.1899

Сын: Манохин Семен Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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