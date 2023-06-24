Астахов Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1912
Дата смерти29.08.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1941
Дочь: Сырова (Астахова) Валентина Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1946
Дочь: Точилина Ираида Семеновна
Мать ребёнка: Астахова (Шатунова) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
24.02.1949
Сын: Астахов Николай Семенович
Мать ребёнка: Астахова (Шатунова) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
23.03.1955
Дочь: Рымарь (Астахова) Любовь Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.08.1992