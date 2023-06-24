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Астахов Семен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1912

Дата смерти

29.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астахова (Шатунова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
02.11.1941

Дочь: Сырова (Астахова) Валентина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1946

Дочь: Точилина Ираида Семеновна

Мать ребёнка: Астахова (Шатунова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
24.02.1949

Сын: Астахов Николай Семенович

Мать ребёнка: Астахова (Шатунова) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
23.03.1955

Дочь: Рымарь (Астахова) Любовь Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.08.1992

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