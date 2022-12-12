Терентьева (Фёдорова) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Фёдорова) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.01.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1876 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1903

Отец: Фёдор Алексеевич

Мать: Мария Михайловна

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терентьев Александр

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терентьев Александр

Смерть
Неизвестно
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