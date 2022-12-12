Терентьева (Фёдорова) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения26.01.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1903
Отец: Фёдор Алексеевич
Мать: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терентьев Александр
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терентьев Александр
Смерть
Неизвестно