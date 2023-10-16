Shlapak Grigoriy
Место рожденияBorovka, Ukraine
Дата рождения27.05.1952
Дата смерти16.10.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1952
Отец: Shlapak Grigoriy
Мать: Shlapak Nina
Borovka, Ukraine
Рождение ребёнка
01.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.10.2023
Vinnytsya, Ukraine