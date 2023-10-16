Shlapak Grigoriy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shlapak Grigoriy

Место рождения

Borovka, Ukraine

Дата рождения

27.05.1952

Дата смерти

16.10.2023

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1952

Отец: Shlapak Grigoriy

Мать: Shlapak Nina

Borovka, Ukraine
Рождение ребёнка
28.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.10.2023
Vinnytsya, Ukraine
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